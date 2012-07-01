Подозреваемый в убийстве бизнесменов «выбросил» 700 тысяч наличных

28-летний житель Великой Александровки Херсонской области, арестованный по подозрению в двойном убийстве одесских бизнесменов, прибывших на Херсонщину для закупки зерновых на «Мерседесе» с 700 тыс. грн наличными, заявил, что выбросил деньги.

На воспроизведении обстоятельств преступления, в той самой лесопосадке, где преступник спрятал «Мерседес» расстрелянных бизнесменов, он подтвердил, что забрал из багажника иномарки объемистый пакет с наличностью. Однако сразу же выдвинул новую версию о том, что по дороге якобы понял, что «деньги ему не нужны» и «выбросил» их, сообщает Kherson.PRO.

Правда, сплошное прочесывание лесопосадки не позволило обнаружить ни деньги, ни хотя бы пакет. Так что рассказ арестованного правоохранители считают очередной фантазией для запутывания следствия.

В милиции утверждают, что доказательств причастности 28-летнего безработного к двойному убийству предостаточно – не поступили только результаты баллистической экспертизы обреза, выданного арестованным. Если эксперты подтвердят, что в погибших одесситов стреляли именно из него, для предъявления обвинения и передачи дела в суд этого уже хватит с избытком вне зависимости от того, найдутся деньги или нет.

Ранее «Главред» сообщал, что «против задержанного слишком много улик: на иномарке найдены его «пальчики». На вопрос о том, каким образом отпечатки его пальцев оказались на машине, он путается в ответах, все время излагая противоречивые версии.

фото: Виталия Байдарова, kherson.pro

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