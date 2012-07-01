Хорек Фред предсказал победителя Евро-2012

{1-} Хорек Фред в харьковской фан-зоне на площади Свободы предсказал победителя финального матча Евро-2012 между сборными Испании и Италии.
Предсказание хорька совпало с «пророчеством» хряка Фунтика – победит сборная Италии, передает УНИАН.
Перед Фредом в последний раз поставили две миски с едой и флажками стран, принимающих участие в финале. Хорек выбрал сборную Италии.
Напомним, как сообщал «Главред», на Евро-2012 Фред правильно угадал результаты 57% матчей Евро-2012 (17 результатов из 30 игр).
Также напомним, что другой украинский "прорицатель" - хряк Фунтик - поддержал своего "коллегу" с прогнозом на победителя Евро-2012.
фото: kharkov.comments.ua
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