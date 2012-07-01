В Киеве прошла акция в защиту хряка-прорицателя Фунтика

В воскресенье, 1 июля, в Киеве была проведена акция, главным требованием которой стало не пускать символ Евро-2012 хряка-прорицателя Фунтика на котлеты, а отправить его в зоопарк.

Любопытно, что куратор фан-зоны Вилен Матвеев сообщил, что животное в понедельник, 2 июня, планируют разместить в киевском зоопарке, сообщает «Украинская правда».

Ранее «Главред» сообщал, что общественность Киева озаботилась судьбой Фунтика, в Интернете появился текст открытой петиции по сбору подписей за сохранение жизни животному.

«Фунтик живет в фан-зоне на Крещатике в противоестественных для него условиях постоянного шума и скопления людей. Но после финального матча, который состоится 1 июля, потребность использовать его для развлечения толпы отпадет, и Фунтику будет грозить бойня»,.

В Киевской ГГА требуют сохранить Фунтику жизнь и после Евро-2012 поселить его в Киевский зоопарк, где животное может стать одним из наиболее примечательных для посетителей.

видео: Skrypin Production, для УП

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