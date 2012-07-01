Голландцы поблагодарили Украину за теплый прием

{1-} Болельщики сборной Нидерландов, которая провела в Харькове все три матча Евро-2012, решили поблагодарить Украину за гостеприимство.

От имени 10 тысяч голландских фанатов на улицах Харькова были размещены оранжевые рекламные щиты с изображением тюльпана и надписью «Спасибо, Харьков!», передает «Украина-2012».

Щиты, изготовленные по заказу посольства Нидерландов в Украине, установлены в разных районах города.

«Щиты с плакатами цвета футболок голландских фанатов установлены близ бывшего оранж-кемпинга на Журавлевском водохранилище, на центральных улицах города – Сумской, Иванова, Мироносицкой, проспекте Ленина, а также на Белгородском шоссе»,- заявил директор рекламной компании, размещавшей плакаты.

Жители города охотно фотографируются возле щитов и обещают выложить снимки в интернет, чтобы их увидели и в Голландии.

{2-}

{3-}

Фото: Украина-2012

Новости по теме:

Киевская битва: все о финале Евро-2012

В день финала Евро-2012 киевская фан-зона и метро будут работать до утра

Во время финала Евро-2012 перекроют до 6 станций метро

Испания-Италия: финал Евро-2012 в интересных фактах