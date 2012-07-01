Гибель одесского КВНщика обрастает новыми подробностями - СМИ

Резонансное ДТП, в котором погиб одесский КВНщик Владимир Супрун, начало обрастать все большими слухами, домыслами и подробностями, пишут одесские СМИ. В частности, называются имена двух девушек, которые, по данным журналистов и пользователей Сети, могут быть причастны к ДТП.

Что касается первой, то из Интернета исчезают фотографии одной из девушек, которая называлась, как возможная виновница аварии, сообщает «Взгляд из Одессы». Правда, на снимках с места аварии девушка - блондинка (ФОТО), а на фотографиях, удаленных из Интернета, изображена брюнетка.

Издание "Взгляд из Одессы" называет имя девушки - это Ксения Сирота, о чем сообщали читатели данного сайта в комментариях под новостями. Также одесские журналисты отметили, что новости о причастности девушки к аварии появились на некоторых одесских ресурсах с информацией о том, что она - дочь одного из одесских чиновников. Позже эти информационные сообщения были удалены.

В то же время, страница "Вконтакте" самой Ксении удалена, однако фото со страницы все еще висят в кэше «Гугла».

Вместе с тем, напомним, ранее одесские СМИ, опубликовавшие фото блондинки на месте аварии называли другое ее имя. По их информации, это была некая Юлия Тернавская.

Журналисты издания также собрали комментарии пользователей Одесского форума. «Почему удалили новость? Криминал окончательно воцарился у нас? Или они думали, что они пригрозят и об этом деянии никто не узнает? Интересно, как поступит с этой шмарой наше ли "правосудие"?», - пишет пользователь !Vasilisa!

«Блондинку с собачкой зовут Юлия Т. Папы чиновника у нее нету, скорее папочка», - сообщает пользователь malabasik.

«Коментарии со страницы в "Контакте"... (был там с самого начала и до конца,столько там всякой непонятки просто капец,масе на мерсе 18 лет,очень было много подставных зевак,куча папиков постоянно приезжали и уезжали,перед дтп видел ее несущуюся с Ильичевска,и уже через 15 минут на месте дтп!один свидетель просто пропал в неизвестном направлении в машине,якобы с милицией....а телке пофиг,как будто она ежика задавила....даже с машины не вышла....куча всяких непонятных действий и тд....опять власти рулят)», - пишет пользователь того же форума Ksuhatvin.

фото: od-news.com

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