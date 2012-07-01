Платини не признался за кого будет болеть в финале Евро-2012

{1-} Президент УЕФА Мишель Платини не дал ответа на вопрос, за кого он будет болеть в финале Евро-2012, за Италию или Испанию, заявив: «Как история рассудит - так и будет».

«Обе команды дошли до финала, они уже - фавориты турнира. Но я стараюсь в течение чемпионата держать нейтральную дистанцию. Каждую игру смотрю с удовольствием, но поскольку я отвечаю за организацию, должен сохранять нейтральную позицию», цитирует Платини информцентр «Украина-2012».

Вместе с тем он добавил, что за нейтралитетом у него есть также внутренние эмоции, но их никто не видит.

Шеф европейского футбола также добавил, что он гордится высоким уровнем футбола на Евро-2012. «Пусть победит сильнейшая команда. Я буду рад победе и итальянцев, и испанцев», - говорит Платини.

На претензии иностранных журналистов в игры сборных-финалистов, Платини вступился за обе команды. Президент УЕФА поражен выступлением сборной Италии на Евро-2012, и не считает скучной игру ее соперника в финале.

«Я не думаю, что Испания - скучная сборная. Они выиграли чемпионат мира и Европы. Сейчас в финале. Это другой стиль футбола, он базируется на технических навыках игроков, они много перепасовуются в полузащите. Каждый тренер играет, исходя из умения своих игроков», - сказал он.

фото: ukraine2012

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