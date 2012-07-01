Демонтаж киевской фан-зоны Евро-2012 начнется завтра утром

{1-} Демонтаж фан-зоны Евро-2012 на Крещатике начнется утром 2 июля.

Об этом заявил куратор фан-зоны Вилен Матвеев, передают "Украинские новости".

По словам куратора, в дальнейшем конструкции фан-зоны могут быть использованы во время проведения массовых мероприятий в Киеве. В частности, сейчас рассматривается вопрос переноса био-туалетов из фан-зоны в парки столицы.

При этом Матвеев отметил, что санузлы могут быть использованы также и в массовых мероприятиях на Крещатике, поскольку эта практика доказала свою состоятельность.

Кроме того, сам проект «фан-зона», скорее всего, продолжит свое существование.

По словам Матвеева, в социальных сетях этот проект поддержали около 15 тысяч активных пользователей, которые постоянно пишут свои сообщения и выкладывают фотографии.

Напомним, как сообщал «Главред», киевская фан-зона открылась 8 июня – за несколько дней до первого матча Евро-2012 в Киеве (11 июня).

За время чемпионата, по подсчетам организаторов, ее посетили более 1 миллиона человек.

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