Демонтаж киевской фан-зоны Евро-2012 начнется завтра утром

{1-} Демонтаж фан-зоны Евро-2012 на Крещатике начнется утром 2 июля.
Об этом заявил куратор фан-зоны Вилен Матвеев, передают "Украинские новости".
По словам куратора, в дальнейшем конструкции фан-зоны могут быть использованы во время проведения массовых мероприятий в Киеве. В частности, сейчас рассматривается вопрос переноса био-туалетов из фан-зоны в парки столицы.
При этом Матвеев отметил, что санузлы могут быть использованы также и в массовых мероприятиях на Крещатике, поскольку эта практика доказала свою состоятельность.
Кроме того, сам проект «фан-зона», скорее всего, продолжит свое существование.
По словам Матвеева, в социальных сетях этот проект поддержали около 15 тысяч активных пользователей, которые постоянно пишут свои сообщения и выкладывают фотографии.
Напомним, как сообщал «Главред», киевская фан-зона открылась 8 июня – за несколько дней до первого матча Евро-2012 в Киеве (11 июня).
За время чемпионата, по подсчетам организаторов, ее посетили более 1 миллиона человек.
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