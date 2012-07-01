Названы стартовые составы на финал Евро-2012

{1-} Наставники сборных Испании и Италии - участников финала Евро-2012, огласили стартовые составы команд на главный поединок чемпионата.
Чемпионы мира и Европы, сборная Испании, на поле НСК "Олимпийский" выйдет в таком составе:
Испания: Касильяс - Арбелоа, Пике, Рамос, Альба - Бускетс, Хаби Алонсо, Хави - Силва, Фабрегас, Иньеста
Чезаре Пранделли выставил следующий состав:
Италия: Буффон (капитан), Кьеллини, Абате, Бардзальи, Бонуччи, Маркизио, Де Росси, Монтоливо, Пирло, Балотелли, Кассано.
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