Вратарь сборной России дал прогноз на финал Евро-2012

{1-} Вратарь сборной России предсказал результат финала Евро-2012. По мнению Вячеслава Малафеева, в финале чемпионата между Испанией и Италией будет сыграна ничья.

Об этом написал на своей странице в сети Twitter, передает НБН.

«На самый популярный сегодня вопрос, отвечаю: болеть буду за Италию и мне кажется будет ничья», – заявил Малафеев.

Также вратарь уточнил, каким образом будут развиваться события на поле.

«Будет ничья в основное время и все решиться либо в доп. время, либо в серии пенальти, где буду болеть за Италию», – сказано в тексте.

Напомним, что сегодня в Киеве пройдет финал Евро-2012. Испания играет с Италией.

Новости по теме:

Киевская битва: все о финале Евро-2012

Как Италия готовилась к финалу Евро-2012: улыбки и серьезный Балотелли

Платини не признался за кого будет болеть в финале Евро-2012

Киев "захватили" фанаты сборной Испании

Евро-2012 выиграли Украина и Польша - Коморовский