Вратарь сборной России дал прогноз на финал Евро-2012

{1-} Вратарь сборной России предсказал результат финала Евро-2012. По мнению Вячеслава Малафеева, в финале чемпионата между Испанией и Италией будет сыграна ничья.
Об этом написал на своей странице в сети Twitter, передает НБН.
«На самый популярный сегодня вопрос, отвечаю: болеть буду за Италию и мне кажется будет ничья», – заявил Малафеев.
Также вратарь уточнил, каким образом будут развиваться события на поле.
«Будет ничья в основное время и все решиться либо в доп. время, либо в серии пенальти, где буду болеть за Италию», – сказано в тексте.
Напомним, что сегодня в Киеве пройдет финал Евро-2012. Испания играет с Италией.
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