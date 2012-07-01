В Житомире неизвестные застрелили бабушку с внуком

{1-} В Житомире утром в воскресенье, 1 июля, неизвестные расстреляли семью в частном доме в переулке Сельскохозяйственном в районе Ботанического сада. Погибли бабушка и внук.

Как информировала пресс-служба управления МВД в Житомирской области, «около 8 утра двое неизвестных зашли в частный дом и открыли огонь из огнестрельного оружия», сообщает Ukranews.

От полученных ранений на месте скончались 60-летняя хозяйка дома и ее 6-летний внук, а 27-летняя дочка доставлена в больницу с огнестрельным ранением в брюшную полость.

Предположительно стрельба велась из охотничьих ружей. Милиция проводит расследование.

Ранее «Главред» сообщал, что в Житомире неизвестные избили и ограбили сотрудника милиции. У стража порядка отобрали личные вещи и пистолет для стрельбы резиновыми пулями. Нападение произошло, когда милиционер не был при исполнении служебных обязанностей, не был в форме.

фото: i-gazeta.com

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