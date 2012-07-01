В Киеве прошла церемония закрытия Евро-2012

На НСК "Олимпийский" в Киеве перед началом финала Евро-2012 состоялась торжественная церемония закрытия турнира.

Церемония продлилась 12 минут, сообщает "Интерфакс-Украина".

В хореографической постановке задействовали более 600 волонтеров.

Главной целью шоу было отразить национальный колорит 16 стран-участниц и общепризнанные ценности УЕФА: единство, соперничество и страсть.

Концепцию церемонии закрытия Евро-2012 разработал креативный директор и исполнительный продюсер итальянской компании Flimmaster Events Марко Балич.

Ему помогали художник-постановщик Лида Кастелли и хореограф Брин Уолтерс.

Как известно, Балич участвовал в организации многих международных мероприятий: церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр-2006 в Турине и карнавала в Венеции.

Немецкая певица Осеана вживую спела официальную песню турнира Endless Summer. Это произведение стало первым синглом Осеаны в ее новом альбоме, записанном в Лондоне, Нью-Йорке и Берлине в сотрудничестве с продюсерами Робом Дэвисом (Кайли Миноуг) и Блэром Маккичаном (Лили Аллен).

Государственные гимны Италии и Испании исполнили солисты Киевского муниципального академического театра оперы и балета Тамара Ходакова и Михаил Гуменной.

фото: ukraine2012.gov.ua

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