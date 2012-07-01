Билеты на финал Евро-2012 продавались за 20 минут до его начала

{1-} За 25 минут до старта финального поединка Евро-2012 между сборными Испании и Италии возле НСК «Олимпийский» перекупщики предлагали билеты на решающий матч турнира.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Самые дешевые билеты третьей категории, номинальная стоимость которых составляет 500 гривен (50 евро), предлагали по цене в 600 гривен (60 евро).

При этом билеты второй и первой категорий, номинальная стоимость которых – 3300 грн (330 евро) и 6000 грн (600 евро) соответственно, перекупщики пытались реализовать по меньшей цене.

Например, билеты второй категории они предлагают по 3000 грн (300 евро), первой категории – 5500 грн (550 евро).

Напомним, ранее представители УЕФА заявили, что все билеты на матч Италия-Испания по официальным каналам были распроданы.

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