В Киеве начался финал Евро-2012: Испания-Италия

{1-} В Киеве на НСК "Олимпийский" начался решающий матч Евро-2012 - финал чемпионата Европы между сборными Испании и Италии.

Испанцы являются формальными хозяевами (первыми вышли в финал турнира), а итальянцы - гостями (вышли в финал днем позже).

Команды вышли на поле в таких составах:

Испания: Касильяс (капитан), Пике, Серхио Рамос, Арбелоа, Альба, Иньеста, Хави, Фабрегас, Хаби Алонсо, Бускетс, Сильва

Тренер: Висенте дель Боске

Италия: Буффон (капитан), Кьеллини, Абате, Бардзальи, Бонуччи, Маркизио, Де Росси, Монтоливо, Пирло, Балотелли, Кассано

Тренер: Чезаре Пранделли

Отметим, что фаворитом главного матча Евро-2012 букмекеры назвали сборную Испании. В то же время, украинские "прорицатели" - хорек Фред и хряк Фунтик - единогласно предсказали победу Италии.

фото: УНИАН

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