Испания забила в финале Евро-2012

{1-} В финале Евро-2012 сборная Испании вышла вперед - на 14-й минуте счет открыл Сильва.
После отличной передачи из глубины поля Сеск Фабрегас, за которым не успел Джорджио Кьеллини, добежал с мячом до лицевой линии и отбросил его к границе вратарской, откуда нападающий «Манчестер Сити» - Давид Сильва – расстрелял головой уже пустые ворота.
Напомним, команды вышли на поле в таких составах:
Испания: Касильяс (капитан), Пике, Серхио Рамос, Арбелоа, Альба, Иньеста, Хави, Фабрегас, Хаби Алонсо, Бускетс, Сильва
Тренер: Висенте дель Боске
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Италия: Буффон (капитан), Кьеллини, Абате, Бардзальи, Бонуччи, Маркизио, Де Росси, Монтоливо, Пирло, Балотелли, Кассано
Тренер: Чезаре Пранделли
видео: youtube.com
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