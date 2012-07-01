В Киеве 1,5 миллиона фанов выпили 500 тысяч литров пива

{1-} В течение трех недель работы официальной фан-зоны Евро в Киеве посетили более 1 млн 350 тыс. человек, а после финала этот показатель превысит 1,5 млн.

Об этом со ссылкой на пресс-службе КГГА сообщает УНИАН.

За это время в киевской фан-зоне было выпито 500 тысяч литров пива и съедено 100 тысяч хот-догов, а каждый пятый болельщик изобразил на своем лице символику любимой команды.

По словам куратора официальной фан-зоны Киева Вилена Матвеева, сегодня посетителей ожидает интересная развлекательная программа, а также яркая церемония закрытия фан-зоны, которая начнется сразу после завершения трансляции церемонии закрытия чемпионата с главной арены столицы – НСК «Олимпийский».

Ранее «Главред» сообщал, что завтра начнется демонтаж фан-зоны, а сегодня состоится грандиозный фейерверк и запуск в небо символических воздушных талисманов Евро-2012 – Славека и Славка.

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