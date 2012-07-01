Испанцы забили второй гол в финале Евро-2012

{1-} В финале Евро-2012 сборная Испании забила второй гол - на 41-й минуте Хорди Альба увеличил гандикап своей команды от итальянцев.
Вторая голевая атака началась в центре поля: короткая передача на Хави Эрнандеса, который на спринтерской скорости отправился в штрафную. Хави, несколько секунд подержал мяч и одним пасом вывел партнера по команде один на один с Буффоном.
Хорди Альба пробил мастерски и неотразимо - 2:0.
Напомним, сборная Испании вышла вперед на 14-й минуте - счет открыл Давид Сильва после отличной передачи из глубины поля Сеска Фабрегаса, за которым не успел Джорджио Кьеллини.
Фабрегас добежал с мячом до лицевой линии и отбросил его к границе вратарской, откуда нападающий «Манчестер Сити» - Давид Сильва – расстрелял головой уже пустые ворота.
Испания забила в финале Евро-2012. ВИДЕО
Напомним, команды вышли на поле в таких составах:
Испания: Касильяс (капитан), Пике, Серхио Рамос, Арбелоа, Альба, Иньеста, Хави, Фабрегас, Хаби Алонсо, Бускетс, Сильва
Тренер: Висенте дель Боске
Италия: Буффон (капитан), Кьеллини, Абате, Бардзальи, Бонуччи, Маркизио, Де Росси, Монтоливо, Пирло, Балотелли, Кассано
Тренер: Чезаре Пранделли
фото, видео: УНИАН ,youtube.com
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