На Николаевщине ослепли двое отравившихся зэков

В исправительной колонии № 53 в Николаевской области ослепли двое заключенных, отравившихся накануне мебельной морилкой, используемой в столярном цеху. Ранее от отравления умерли четверо заключенных.
В цеху работала бригада из 16 человек, из них, по словам подполковника внутренней службы Романа Фролова, отравились 8, сообщают «Новости N».
Несмотря на то, что морилка используется в производстве еще с незапамятных времен, ранее ни разу никаких инцидентов с этим веществом не было, это первый случай, сказал подполковник Фролов.
Массовое отравление зеков на Николаевщине. Все подробности читайте ЗДЕСЬ.
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Как рассказала завотделением токсикологии Николаевской БСМП Светлана Маркова, в настоящее время в БСМП находится 5 пострадавших: двое в реанимации и три человека в отделении токсикологии. Состояние двоих пострадавших, которые находятся в реанимации, расценивается как тяжелое - оба практически ослепли.
Больных, находящихся в палате охраняет караул из колонии во главе с офицером в звании капитана. Караул не позволяет входит в палату никому, кроме медперсонала.
У всех пострадавших один диагноз: «интоксикация на фоне употребление метилового спирта».
Маркова сообщила и еще одну важную подробность: оказывается, все пострадавшие морилку пили еще в среду, что вполне соответствует характеру отравления - оно имеет скрытый, латентный период в 2-3 дня.
Ранее «Главред» сообщал, что в результате отравления скончались четыре человека: один в колонии, один в карете «скорой помощи» по дороге в больницу, еще двое заключенных умерли в отделении токсикологии Николаевской больницы скорой помощи.
фото: novosti-n.
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