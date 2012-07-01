Первый тайм финала Евро-2012 закончен: Испания впереди - 2:0

{1-} На НСК "Олимпийский" в Киеве закончился первый тайм финала Евро-2012 между сборными Испании и Италии.

Благодаря точным ударам Давида Сильвы и Хорди Альбы на 14-й и 41-й минутах чемпионы мира и Европы ведут со счетом 2:0.

Испания - Италия 2:0

Голы: Силва, 14, Альба, 41



Испания: Касильяс - Арбелоа, Пике, Рамос, Альба - Бускетс, Хаби Алонсо, Хави - Силва, Фабрегас, Иньеста



Италия: Буффон - Абате, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини (Бальдзаретти, 22) - Пирло, Маркизио, Де Росси - Монтоливо - Кассано, Балотелли



Предупреждения: Пике - Барцальи

Напомним, фаворитом главного матча Евро-2012 букмекеры назвали сборную Испании.

В то же время, украинские "прорицатели" - хорек Фред и хряк Фунтик - единогласно предсказали победу Италии.

фото, видео: УНИАН , youtube.com

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