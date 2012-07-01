Пожар в Ялтинском заповеднике ликвидирован

Лесной пожар в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике, неподалеку от ущелья Уч-Кош, ликвидирован. Его тушили почти тысяча человек и четыре единицы пожарной авиационной техники.

Об этом со ссылкой на пресс-службу крымского управления МЧС сообщает BBC.

По сообщению, огонь был локализован на площади 8 гектаров еще в пятницу, но труднодоступная местность и штормовой ветер затрудняли ликвидацию пожара.

Как горел Ялтинский заповедник. Фото и видео.

Пожар начался в понедельник, 25 июня, около 18:00. По информации администрации Ялтинского заповедника, система видеонаблюдения зафиксировала удар молнии, от которого загорелось дерево и лесная подстилка.

Наземные силы и вертолет МЧС продолжают наблюдать и патрулировать территорию лесничества. Активное патрулирование продлится еще минимум неделю.

Фото: crimea.mns.gov.ua видео: youtube.com

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