Агент Балотелли оценил его в 250 миллионов евро

Стоимость трансфера нападающего сборной Италии Марио Балотелли составляет не менее 250 миллионов евро.

Об этом заявил Мино Райола, агент игрока «Манчестер Сити» в интервью La Gazzetta dello Sport.

«Марио всего 21 год, у него есть все шансы стать одним из лучших футболистов мира. Что касается трансферной стоимости, Марио играет в команде, которой не нужны деньги. Сейчас Марио бесценен. Что, если бы цену устанавливал я? Считаю, что Балотелли стоит 250 миллионов евро», – отметил агент.

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Напомним, Марио Балотелли является игроком сборной Италии в финальном матче Евро-2012 со сборной Испании на НСК «Олимпийский».

По словам самого Балотелли перед началом поединка, он надеется поразить ворота соперника в решающем матче турнира.

фото: zczuba.pl

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