В финале Евро-2012 сборная Италии осталась в меньшинстве

{1-} В финале Евро-2012 с командой Испании, сборная Италии из-за травмы Тьяго Мотта "скуадра адзурра" осталась в меньшинстве.
Во втором тайме Мотта, который вышел на замену, потянул заднюю мышцу бедра и остался лежать на газоне. Футболист покинул поле на носилках.
Напомним, что после первого тайма сборная Испании, благодаря точным ударам Давида Сильвы и Хорди Альбы на 14-й и 41-й минутах, выигрывает со счетом 2:0.
Команды вышли на поле в таких составах:
Испания - Италия 2:0
Голы: Силва, 14, Альба, 41
Испания: Касильяс - Арбелоа, Пике, Рамос, Альба - Бускетс, Хаби Алонсо, Хави - Силва (Педро, 59), Фабрегас (Торрес, 75), Иньеста
Италия: Буффон - Абате, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини (Бальдзаретти, 22) - Пирло, Маркизио, Де Росси - Монтоливо (Мотта, 57) - Кассано (Ди Натале, 46), Балотелли
Предупреждения: Пике - Барцальи
Напомним, фаворитом главного матча Евро-2012 букмекеры назвали сборную Испании.
В то же время, украинские "прорицатели" - хорек Фред и хряк Фунтик - единогласно предсказали победу Италии.
фото, видео: УНИАН ,youtube.com
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