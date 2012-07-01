В финале Евро-2012 сборная Италии осталась в меньшинстве

{1-} В финале Евро-2012 с командой Испании, сборная Италии из-за травмы Тьяго Мотта "скуадра адзурра" осталась в меньшинстве.

Во втором тайме Мотта, который вышел на замену, потянул заднюю мышцу бедра и остался лежать на газоне. Футболист покинул поле на носилках.

Напомним, что после первого тайма сборная Испании, благодаря точным ударам Давида Сильвы и Хорди Альбы на 14-й и 41-й минутах, выигрывает со счетом 2:0.

Команды вышли на поле в таких составах:

Испания - Италия 2:0

Голы: Силва, 14, Альба, 41



Испания: Касильяс - Арбелоа, Пике, Рамос, Альба - Бускетс, Хаби Алонсо, Хави - Силва (Педро, 59), Фабрегас (Торрес, 75), Иньеста



Италия: Буффон - Абате, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини (Бальдзаретти, 22) - Пирло, Маркизио, Де Росси - Монтоливо (Мотта, 57) - Кассано (Ди Натале, 46), Балотелли



Предупреждения: Пике - Барцальи

Напомним, фаворитом главного матча Евро-2012 букмекеры назвали сборную Испании.

В то же время, украинские "прорицатели" - хорек Фред и хряк Фунтик - единогласно предсказали победу Италии.

фото, видео: УНИАН , youtube.com

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