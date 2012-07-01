В финале Евро-2012 Испания громит Италию - 4:0

{1-} Сборная Испании в четвертый раз забила итальянцам в финале Евро-2012.

Фернандо Торрес вышел один на один с Буффоном, но не пожадничал и отдал пас Хуану Мате, который и поразил пустые ворота.

Защиты итальянцев нападающие в этом эпизоде просто не заметили – 4:0.

Напомним, в первом тайме, благодаря точным ударам Давида Сильвы на 14-й и Хорди Альбы на 41-й минутах чемпионы мира и Европы получили комфортное преимущество - 2:0.

Во втором тайме сборная Италии осталась в меньшинстве - из-за травмы на носилках покинул поле Тьяго Мотта, когда замен у итальянцев не оставалось.

На 84-й минуте гол Фернандо Торреса разрушил даже теоретическую возможность для отыгрыша сборной Италии.