На Харьковщине от ржавого снаряда погиб человек

{1-} В воскресенье, 1 июля, в Волчанске Харьковской области при разборке ржавого 45-милиметрового артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны погиб человек погиб.

Трагедия произошла в частном домовладении по улице Верхней, 17, сообщает пресс-служба МЧС.

Погибший оказался сыном домовладельца. На момент взрыва в доме других лиц не было. При этом дом повреждений не получил.

Ранее «Главред» сообщал, что в Тарутинском районе Одесской области произошло ЧП - три жителя села Петровка-2 подорвались на гранате Ф-1 при неудачной попытке вынуть заряд из ее корпуса.

фото: dnews.donetsk.ua

Новости по теме:

В Германии взорвалась бомба времен Второй мировой

На Тернопольщине противотанковая мина едва не подорвала полсела

На Кировоградщине люди подорвались на авиабомбе (ВИДЕО)

На Волыни взорвали немецкую авиабомбу

На Хмельнитчине погиб мужчина при разборке снаряда