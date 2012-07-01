Сборная Испании выиграла Евро-2012

В финале Евро-2012 на НСК "Олимпийский" между сборными Испании и Италии победителем турнира стали испанцы.

Испания победила на Евро-2012: фото и видео финала

Благодаря голам Давида Сильвы на 14-й и Хорди Альбы 41-й минутах в первом тайме, а также точным ударам Фернандо Торреса - на 84-й минуте и Хуана Маты - на 87-й, чемпионы Европы защитили свой титул - 4:0.

Напомним, команды играли в таких составах:

Испания - Италия 4:0

Голы: Силва, 14, Альба, 41, Торрес, 84, Мата, 88



Испания: Касильяс - Арбелоа, Пике, Рамос, Альба - Бускетс, Хаби Алонсо, Хави - Силва (Педро, 59), Фабрегас (Торрес, 75), Иньеста (Мата, 86)





Италия: Буффон - Абате, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини (Бальдзаретти, 22) - Пирло, Маркизио, Де Росси -Монтоливо (Мотта, 57) - Кассано (Ди Натале, 46), Балотелли



Предупреждения: Пике - Барцальи

Напомним, фаворитом главного матча Евро-2012 букмекеры называли сборную Испании.

В то же время, украинские "прорицатели" - хорек Фред и хряк Фунтик - единогласно предсказывали победу Италии.

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