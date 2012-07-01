Назван лучший игрок финала Евро-2012

{1-} В состоявшемся в Киеве на поле НСК «Олимпийский» матче финала Евро-2012 между сборными Испании и Италии, который чемпионы Европы и мира выиграли с разгромным счетом 4:0, лучшим игроком был назван испанец Андреас Иньеста.

Любопытно, что он не забил ни одного гола. Зато отличились Сильва 14, Альба 41, Торрес 84, Хуан Мата 88. При этом за минуту до своего гола Хуан Мата вышел на поле именно вместо Иньесты.

Одолев в Киеве итальянцев, испанцы стали первой командой, которой удалось отстоять звание чемпионов Европы, и догнали по числу побед сборную Германии.

Как VIPы болели на финале Евро-2012: ФОТО

При этом сразу семь игроков сборной Испании стали первопроходцами, которым удалось принять участие в двух победных финалах чемпионата Европы.

Ранее «Главред» сообщал, что фаворитом главного матча Евро-2012 букмекеры назвали сборную Испании. Однако украинские «прорицатели» - хорек Фред и хряк Фунтик - единогласно предсказали победу Италии.

Финал Евро-2012: ФОТО, ВИДЕО, ОБЗОР МАТЧА

фото: peoples.ru

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