Пранделли: испанцы выглядели свежее итальянцев

{1-} Главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли поделился впечатлениями от финального матча Евро-2012 с Испанией, проигранного со счётом 0:4.

«В самом начале мы увидели, что соперник смотрится свежее — всё-таки мы потратили много сил на прошлой неделе. Нам нужно было как-то ограничить испанцев, потому что у нас были проблемы с физикой. Но в целом мы потрясающе провели этот турнир, я должен поблагодарить ребят за это», — цитирует Пранделли официальный сайт УЕФА.

Ранее «Главред» сообщал, что Пранделли после неожиданного выигрыша у сборной Германии в полуфинальном матче (2:1) заявил:»Я горжусь командой, этими игроками. Речь не обо мне. Я рад за ребят. Но некогда праздновать — надо готовиться к следующей игре, которая будет самой важной на турнире. Когда мечтаешь, надо мечтать о большем. Мечта только начинает сбываться».

Но, как видим, итальянцам не хватило двух дней, чтобы восстановится перед матчем с испанцами, отдыхавшим на день больше.

фото: sportdialog.ru

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