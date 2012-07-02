Евро-2012 закончился грандиозным фейерверком

{1-} Украина попрощалась с Евро-2012 церемонией награждения победителей - сборной Испании, и грандиозным салютом в честь болельщиков чемпионата.

Торжественные фейерверки отгремели в центре Киева – над НСК «Олимпийский » и фан-зоной на Крещатике, передает «Украина-2012».

По словам руководителя киевской фан-зоны Вилена Матвеева, организаторы учли желание болельщиков пообщаться и после окончания футбольного матча, а потому работа фан-зоны была продолжена до четырех часов утра.

Напомним, в фан-зоне Евро-2012 на Крещатике, по оценкам организаторов, собралось около 100-120 тысяч болельщиков.

Всего за время работы фан-зоны ее посетили 1 - 1,2 миллиона человек.

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фото, видео: youtube.com, Украина-2012

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