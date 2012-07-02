Тренер сборной Испании установил мировой рекорд

{1-} Тренер сборной Испании Висенте дель Боске, чья команда в финале Евро-2012 победила итальянцев 4:0, стал вторым тренером в истории, выигравшим чемпионаты мира и Европы. А учитывая, что на его счету еще и две победы с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов, Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок – то он установил мировой рекорд.

До финала Евро-2012 единственным тренером, которому удалось победить и на европейском первенстве, и на чемпионате мира, был немецкий специалист Хельмут Шен, который привел команду ФРГ к триумфам на ЧЕ-1972 и ЧМ-1974. И лишь феноменальный пенальти в исполнении Антонина Паненки не позволил сборной, в рядах которой блистали Франц Беккенбауэр, Зепп Майер и Пауль Брайтнер, завоевать кубок Анри Делонэ второй раз подряд, сообщает официальный сайт УЕФА.

Дель Боске перенял бразды правления командой у Луиса Арагонеса после Евро-2008. Два года назад он привел «Красную фурию» к триумфу на ЧМ-2010 в ЮАР, когда в финале была обыграна команда Нидерландов - 1:0. Тогда же дель Боске побил рекорд Шена, став самым возрастным наставником, завоевавшим этот трофей. Победителем Евро испанец, доведший беспроигрышную серию команды до 20 матчей, стал в возрасте 61 года.

Под руководством Шена сборная ФРГ играла также в финалах ЧМ-1966 и ЧЕ-1976. Два других наставника побеждали на континентальных первенствах, после чего спотыкались на последнем барьере на чемпионатах мира. Так, Ферруччио Валькареджи выиграл со сборной Италии ЧЕ-1968, а двумя годами позже уступил в решающем матче мундиаля Бразилии, в то время как Юпп Дерваль потерпел с командой ФРГ поражение от Аргентины в финале ЧМ-1982. У дель Боске подобных казусов не случалось.

фото: wikipedia.org

Аналитика по теме:

Испания выиграла Евро-2012

Новости по теме:

Дель Боске недоволен малым количеством голевых моментов

Испанский тренер: обыграть Францию было непросто

Боске опасается сборной Ирландии