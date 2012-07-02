Дель Боске: в финале Евро Испания хотела забить хотя бы гол

{1-} Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске, чья команда в финале Евро-2012 разгромила итальянцев со счетом 4:0, заявил, что испанцы мечтали забить хотя бы один гол.

«Все время от времени проигрывают. Итальянцы провели отличный турнир, с травмой Мотты для них в финале всё закончилось плохо, но играла сборная Италии хорошо, даже несмотря на потерю футболиста. Это был тяжёлый матч, но наши игроки контролировали его ход», цитирует тренера Чемпионат.com.

«После первого гола итальянцы (ВИДЕО) хорошо себя проявили, но мы продолжали давление на соперников, что и принесло успех испанскому футболу. После этой победы мы смотрим в будущее и будем стараться квалифицироваться на чемпионат мира», - подчеркнул Дель Боске.

«Италия – футбольная страна, соперники знают, как играть, но мы в своей сборной сделали то, чего не было раньше. Раньше у нас было не так много игроков, но теперь наши футболисты интересуют представителей многих зарубежных клубов. Как мы добились счёта 4:0? В финальном матче мы хотели забить хотя бы один гол, но поражения случаются и с таким результатом», – заявил футбольный спецалист.

фото: wikipedia.org

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