Касильяс: Испания задала высокую планку

Голкипер сборной Испании Икер Касильяс уверен, что его команду всегда будут критиковать, если футболисты ошибутся, потому что испанская сборная задала очень высокую планку. Такое мнение он высказал после финального матча Евро-2012 сосборной Италии.

"Нас всегда будут критиковать, если мы оступимся, ведь мы задали очень высокую планку. Но я хочу сказать, что эти четыре года были изумительными.



Вы можете подумать, что победа над Италией со счётом 4:0 получилась лёгкой, но по ходу турнира мы постепенно совершенствовались", — цитирует Касильяса BBC.

На финале Евро-2012 Лукашенко сидел рядом с Саакашвили. СМОТРИТЕ ФОТО

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Как ранее сообщал "Главред", в финале Евро-2012 на НСК "Олимпийский" между сборными Испании и Италии победили испанцы.

Благодаря голам Давида Сильвы на 14-й и Хорди Альбы 41-й минутах в первом тайме, а также точным ударам Фернандо Торреса - на 84-й минуте и Хуана Маты - на 87-й, чемпионы Европы защитили свой титул - 4:0.

Как испанцы выиграли в финале Евро-2012: ФОТО, ВИДЕО, ПОДРОБНОСТИ МАТЧА

фото: УНИАН

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