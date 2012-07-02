Пранделли: после травм игроков у Италии не осталось шансов

{1-} Главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли, чья команда проиграла в финале Евро-2012 испанцам с разгромным счетом 0:4, заявил, что причиной поражения стали травмы ряда игроков, вынудивших итальянцев доигрывать матч вдесятером.

«Мы не жалуемся на усталость. Наша команда играли против чемпионов мира и Европы, и мы, наверное, не могли выступить лучше. Быть может, во втором тайме у нас было несколько моментов. После травм игроков у нас не осталось шансов. У нас получился хороший турнир, но, конечно, нам бы следовало чуть больше отдохнуть перед финалом», - цитирует специалиста Чемпионат.com.

«Мы очень хорошо выступили в первых матчах, тогда сборная находилась в стопроцентной форме. Против таких команд, как Испания, нужно играть на высшем уровне. Соперник доминировал, и нам остаётся лишь поздравить их с победой», - заявил Пранделли.

«Я не уверен, что буду тренером и дальше, но с ассоциацией у меня нет проблем. Мы хотим, чтобы сборная Италии играла хорошо», – резюмировал итальянский тренер.

Ранее «Главред» сообщал, что Пранделли заявил: «В самом начале мы увидели, что соперник смотрится свежее — всё-таки мы потратили много сил на прошлой неделе. Нам нужно было как-то ограничить испанцев, потому что у нас были проблемы с физикой. Но в целом мы потрясающе провели этот турнир, я должен поблагодарить ребят за это».

фото: sportdialog.ru

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