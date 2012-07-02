«Золотую бутсу» на Евро-2012 получил Торрес

{1-} Нападающий сборной Испании Фернандо Торрес стал обладателем «Золотой бутсы» — приза лучшему бомбардиру Евро-2012.

В финале первенства против Италии (4:0) Торрес вышел на замену на 75-й минуте и забил третий гол, а также отдал передачу на четвертый. В активе Торреса стало три забитых мяча за турнир, сообщает РБК.

Столько же у немца Марио Гомеса, россиянина Алана Дзагоева, итальянца Марио Балотелли, хорвата Марио Манджукича. Однако Торрес провел на поле всего 189 минут, в то время как, в частноси, Гомес – 279.

Кроме того, 28-летний игрок «Челси» стал первым в истории футболистом, отличившимся в двух финальных матчах чемпионата Европы, тем более — подряд. На Евро-2008 гол Торреса в ворота сборной Германии принес испанцам минимальную победу и чемпионство.

Ранее «Главред» сообщал, что лучшим игроком финального матча был назван испанец Андреас Иньеста, вообще не забивший гола.

фото, видео:worldoffootball.ru, youtube.com

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