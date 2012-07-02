В Украине большинство студентов учатся ради получения диплома

2 июля 2012, 07:24

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В Украине 2 июля стартует вступительная кампания-2012. Абитуриенты подают в вузы документы, но большинство из них не уверены, что в дальнейшем будут работать по избранной специальности. Главное – получить свидетельство о высшем образовании, пишет Сегодня.

Еще с советских времен сформировался стереотип, что галвное – получить диплом. Неважно, какой вуз заканчивать, главное — «корочки». По данным экспертов только 20% выпускников вузов устраиваются по специальности. А через 2-3 года после окончания института количество работающих по специальности снижается до 12—15%.

Эксперты Киевской ассоциации практикующих психологов и психотерапевтов объясняют такое положение дел тем, что большинство студентов выбирают вуз неосознанно, например, отдавая дань моде или же под давлением родителей.

По результатам опроса выпускников, который проводился в рамках ежегодного проекта «Рейтинг вузов «Компас», в 2011 году самый высокий уровень безработицы был зафиксирован среди молодых специалистов архитектурно-строительных специальностей. Среди них 26% никогда не имели постоянной работы, 6% когда-то имели работу, но на момент опроса не работали. А по данным портала Superjob.ua, самый низкий процент совпадения между специальностью и фактической работой был у дипломированных историков, психологов, социологов, педагогов и лингвистов.

По данным рекрутинговых агентств, реже всего переориентируются на новый вид деятельности медики и юристы. Причины — в спросе среди работодателей, а также в фактических сложностях с переориентацией на новое направление. Согласно исследованиям, в 2011 году наибольшая доля трудоустроенных по специальности была среди юристов (64%) и специалистов по информационным технологиям (56%).

В то же время, обладатели целого ряда классических специальностей успешно меняют профессиональное направление чаще других. Прежде всего, речь идет о «технарях» и математиках — людях с корочками и знаниями инженеров и аналитиков. По мнению психологов, им проще перестраивать свое мышление на новые задачи и проблемы.

«Для выпускников технических специальностей характерна самая высокая профессиональная мобильность. Такие специалисты легче трудоустраиваются в смежных направлениях. Причиной смены ориентиров может стать нехватка рабочих мест для специалистов этого направления, либо неудовлетворенность их условиями труда», — отмечает Андрей Кашин, руководитель исследовательских проектов Киевского международного института социологии. К примеру, инженеры по образованию могут выстраивать карьеру в дизайне, управлении, логистике, IT, средствах массовой информации и т.д.

Как ранее писал Главред, директор Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования Игорь Ликарчук заявил, что по результатам 2011/2012 учебного года в Украине почти 23 тысячи учеников получили золотые и серебряные медали за успехи в обучении. Иначе говоря, с медалью — каждый десятый-одиннадцатый выпускник, а в некоторых областях даже каждый восьмой, а то и седьмой. «За последние два года количество выпускников школ, получивших отличия по результатам обучения, увеличилось почти вдвое. Вместе с тем едва ли не каждый, кто имеет хотя бы наименьшее отношение к „медальному урожаю“, понимает, что подавляющее большинство золотых и серебряных отличий — липовые», — отметил Ликарчук.

Об этом красноречиво свидетельствуют цифры. Если сравнить количество медалистов в этом году с соответствующим показателем за 2008/2009 учебный год, то увидим, что число отличников удвоилось.

Объясняется это просто — в 2010 году Минобразования ввело порядок, согласно которому во время вступления в высшие учебные заведения начал учитываться средний балл аттестата об общем среднем образовании. И если у новоиспеченного выпускника медаль, то понятно, что оценки в его аттестате — самые лучшие. Соответственно, и средний балл, который необходимо предоставить приемной комиссии университета, будет высоким. А потому такой абитуриент получает преимущества перед теми, кто медали не получил.

«Хотя ни золотая, ни серебряная медали в украинских условиях давно не являются показателями реального уровня знаний и отношения к обучению большинства молодых людей, которые их получают. Это подтвердилось на прошлогоднем внешнем независимом оценивании, когда чуть ли не каждый второй медаленосец получил за тестирование меньше 160 баллов», — резюмировал Ликарчук.

Фото:Сегодня

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