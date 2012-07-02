Днепропетровские террористы грозили взорвать Киев – СМИ

2 июля 2012, 08:07

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Четверо днепропетровских террористов, обвиняемых в серии взрывов в Запорожье, Харькове и Днепропетровске, кроме всего прочего угрожали провести серию взрывов в Киеве, если им не заплатят 5 миллионов, сообщает Сегодня со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

По данным издания, «подрывников» собираются судить уже через месяц-полтора.

«Мы рассчитываем, что материалы уйдут в суд уже в конце августа, возможно, и раньше, — рассказали на условиях анонимности источники в облпрокуратуре. — Это зависит от результатов почти 150 назначенных экспертиз. Одни уже проводятся, другие только начаты. Например, Виктор Сукачев в целом не уклоняется от общения со следствием. Но некоторые обстоятельства преподносит не полно, и на очных ставках с товарищами эти шероховатости выявляются. Проводим и другие следственные действия, закрепляющие полученные до этого доказательства вины всех четверых злоумышленников».

Официально в прокуратуре и СБУ ход расследования не комментируют. Говорят — чтобы не злить адвокатов.

В то же время, по данным источников издания, роли в группе распределялись следующим образом: Виктор Сукачев (ник «Унабомбер») и Виталий Федоряк являлись ключевыми ее фигурами, а Лев Просвирнин и Дмитрий Рева, что называется, были подручными на подхвате. Все ранее знакомы. Рева еще и учился с Сукачевым.

Кроме взрывов, осуществленных в Днепропетровске (и нынешней весной, и прошлогоднего), Харькове, Запорожье и угроз по поводу Донецка, боевики планировали атаковать Киев (какой объект должен был пострадать, следствие умалчивает). Сукачев требовал то 5 млн евро, то 5 млн долларов — чем-то нравилась ему эта цифра.

«Он наивно считал, что, получив деньги на карточки банка, что-то обналичит здесь, а оставшуюся сумму — за рубежом, куда выедет и заживет припеваючи, — продолжает сотрудник прокуратуры. — У него есть младший брат, более успешный и состоятельный. Завидуя, хотел превзойти его таким диким способом».

Как ранее писал Главред, после апрельских взрывов кандидат наук Сукачев, как сообщалось, дал интервью российскому телеканалу «Мир», где указал вероятных террористов из числа бывших военных или правоохранителей. На вопрос, кто кого нашел — журналисты политолога или тот — их, прокурорские говорят, что произошло это, в общем-то, случайно. Среди сослуживцев кафедры политологии, где он преподавал, якобы была негласная очередность комментировать для СМИ резонансные события. И когда прогремели взрывы, как раз выпал черед выступать Сукачеву.

Напомним, 27 апреля в Днепропетровске в течение часа прогремело четыре взрыва - бомбы были заложены в бетонные мусорные урны в местах большого скопления людей, в частности, на остановках общественного транспорта. Пострадал 31 человек, 26 были госпитализированы. В частности, одним из взрывов мужчине оторвало руку. Один из пострадавших до сих пор находится в больнице. Взрывы были признаны терактом.

Днепропетровск после терактов охватила паника. Кроме того, в ряде больших городов Украины с улиц стали массово убирать бетонные урны.

фото: Сегодня

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Опубликованы записки днепропетровских террористов

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