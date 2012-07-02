В ДТП под Киевом пострадали участники "Трипільського кола"

{1-} В ДТП на Обуховской трассе под Киевом пострадали 23 участника этнофестиваля "Трипільське коло". По данным источника в правоохранительных органах, автобус Ikarus, в котором находились около 50 человек, следовал 1 июля по маршруту Ржищев–Киев, сообщает Сегодня.

По данным ГАИ, травмы получили 10 человек.

При подъемк на гору возле села Халепья автобус внезапно остановился, покатился вниз и врезался в сарай возле частного жилого дома.

Как стало известно, в автобусе ехали участники этнофестиваля "Трипільське коло".

Как ранее писал Главред, 29 июня в Одессе в результате ДТП погиб известный КВНщик, 43-летний участник "Клуба джентльменов ОГУ" Владимир Супрун.

Авария произошла около 19:30 в пятницу, 29 июня, на улице Космонавта Комарова. По словам очевидцев, Супрун пересекал улицу на велосипеде - по пешеходному переходу. В этот момент его сбил белый Mercedes SLK, который двигался на большой скорости.

Фото nikinform.com

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