Названо официальное количество зэков, отравившихся насмерть на Николаевщине

{1-} МЧС заявила, что 30 июня и 1 июля в Ольшанской исправительной колонии №53 Николаевской области от отравления умерли не четверо, а трое трое заключенных и еще двое пребывают в тяжелом состоянии.

Всего же в больницу скорой медицинской помощи Николаева с острым желудочным отравлением попали 8 человек. Из них три человека умерли и пять находятся на лечении. При этом 2 человека находятся в тяжелом состоянии и 3 - в состоянии средней степени тяжести. Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба МЧС.

Причина отравления устанавливается. По факту события правоохранительными органами проводится расследование.

Ранее «Главред» сообщал, что умерли четверо человек, - один в колонии, один в карете «скорой помощи» по дороге в больницу, еще двое заключенных умерли в отделении токсикологии Николаевской БСП.

Кроме того сообщалось, что еще двое заключенных ослепли от употребления морилки, используемой в стялярном цеху колонии.

фото: novosti-n

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