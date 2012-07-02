В Украине стартовала вступительная кампания: абитуриенты пошли на штурм вузов

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В Украине началась вступительная кампания. Уже в 4-утра выпускники школ со своими родителями начали занимать очереди под дверью вузов.

По опыту прошлых лет абитуриенты знают, что хорошо сданные тесты - еще не гарантия будущего поступления, сообщает ТСН.

К тому же, в 2012 году почти вдвое выросло количество абитуриентов.

"Поступающие должны быть зачислены исключительно по рейтингам суммы набранных баллов, а не по очередности подачи оригиналов и документов", - оптимистично успокаивает соискателей высшего образования и их нервных родственников министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник и просит пользоваться электронным вступлением, а не создавать безумные очереди в приемных комиссиях. Впрочем, гарантий, что интернет-сервис не зависнет уже завтра, нет. Даже на сайт, где публикуются результаты тестов, в первые дни могли зайти не все.

Напомним, с 1 июля каждый абитуриент может подать документы в 5 вузов одновременно, на три специальности в каждом из них. Это значит, что нужно подготовить 15 пакетов документов. Вступительная компания -2012 станет еще сильнее испытанием для абитуриентов, ведь проходной балл подняли до 140. Вместе с тем, за четыре года к этой системы более или менее привыкли.

Хотя, как уже писал Главред, данные тестирования показали, что оценка большинства абитуриентов - "удовлетворительно", хотя за последние два года почти каждый десятый ученик получил золотую или серебряную медаль. Девальвация золота в школьной медали началась два года назад, когда средний балл аттестата начали считать при поступлении, и детей медалями засыпали. С другой стороны, кампанию ВНО-2012 тоже трудно назвать идеальной.

Кроме того, выпускники обнаружили в тестах ВНО кучу ошибок. В одних тестах были ошибки перевода с русского на украинский, в других - не дописаны варианты ответов, в третьих - буквы спутали местами.

фото: pstu.ru

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