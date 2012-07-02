Виталий Кличко будет драться с «Бриллиантовым мальчиком» в Москве

{1-} Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC 40-летний Виталий Кличко будет драться с немецким боксером ливанского происхождения 27-летним Мануэлем Чарром, которого называют «Бриллиантовым мальчиком» не в Киеве, а Москве.

«В Москве у меня много поклонников, буду рад встрече с ними. Мой соперник молод и не знает поражений, так что его нельзя недооценивать», – заявил Виталий немецкому таблоиду Bild.

В ответ Чарр тоже рассыпался в комплиментах в адрес Кличко: «Почему я называю Кличко господином? Месут Езил же говорит господин Беккенбауэр, а не просто Франц. Вот и я отношусь к Кличко с уважением. Но на ринге я об этом забуду. Он мой кумир, но я сломаю его».

Поединок состоится в спорткомплексе «Олимпийский», который способен вместить до 35 тысяч зрителей. Для Виталия Кличко этот поединок, вероятно, станет последним в карьере.

Ранее «Главред» сообщал, что Кличко-старший не сможет провести бой в Киеве, запланированный на НСК «Олимпийский». Заявка промоутерской компании Кличко на проведение вечера бокса была отклонена по той причине, что может быть поврежден газон стадиона.

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