Шевченко приехал на финал Евро-2012

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Капитан Национальной сборной Украины на Евро-2012 Андрей Шевченко, который 1 июля формально стал свободным агентом, вернулся в Киев и посетил финальный матч чемпионата Европы между сборными Испании и Италии.

Он наблюдал за ходом поединка из VIP-ложи по соседству с Маркияном Лубкивским и Олегом Блохиным. А позже поздравил Даниэле Де Росси с серебряной медалью турнира, сообщает ТСН.

Как ранее писал Главред, 26 июня Андрей с семьей улетел в Лондон. А недавно генеральный директор "Динамо" Резо Чохонелидзе сообщил, что Игорь Суркис сделал Шевченко предложение навсегда остаться в столичном клубе на любой подходящей ему должности.

фото: Fylhtq Скакодуб . УНИАН

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