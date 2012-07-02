Блохин о Селезневе: 14 забитых голов – это мало

{1-} Главный тренер сборной Украины по футболу Олег Блохин заявил, что не хотел обидеть форварда «Шахтера» Евгения Селезнева, которого не выпустил на поле в решающем матче со сборной Англии.

«Я не хотел обидеть Селезнева. Это даже не конфликт. Женя обиделся, но я еще раз могу повторить то, что сказал до этого: 14 голов для чемпионата Украины - это мало. Если Селезневу обидно, я готов перед ним принести извинения», - заявил Блохин в эфире программы «Великий футбол», сообщает Террикон.

Также тренер заверил, что из-за этого инцидента двери для Селезнева в сборную не будут закрыты.

«Этот конфликт никак не повлияет на карьеру Селезнева в сборной. Если он будет готов, то я вызову Женю», - подчеркнул Блохин.

Ранее «Главред» сообщал, что Селезнев заявил: «Блохин никогда не будет таким великим тренером, как Мирча Луческу или Хуанде Рамос». При этом форвард поблагодарил тренера за включение в состав национальной сборной.

Кроме того, футболист, которого тренер ни разу не выпустил на поле и, в частности, на решающий матч со сборной Англии, заявил, что «такое происходит уже не первый раз».

Блохин же заявил: «Мы сожалеем, что многим не дали сыграть. Так же, как я жалел, что Назаренко не сыграл на чемпионате мира, но наступило время, и он сыграл на Еврочемпионате. Не могут все сыграть».

фото: УЕФА

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