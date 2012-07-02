Названа причина отравления зэков на Николаевщине

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Заключенные Ольшанской исправительной колонии № 53 в Николаевской области отравились «технической жидкостью для обработки древесины».

Об этом 2 июля официально заявила Государственная пенитенциарная служба Украины.

Согласно информации пресс-службы ГПСУ, 30 июня несколько осужденных этой колонии, которых вывели в производственную зону учреждения для изготовления мебели, выпили указанную жидкость.

В этот же день из-за ухудшения самочувствия трое заключенных обратились за помощью в медико-санитарную часть учреждения. После установления медработниками предварительного диагноза "острое пищевое отравление" пострадавших срочно направили в Николаевскую городскую клиническую больницу "скорой медицинской помощи".

Во время проведения внутренней проверки причин и обстоятельств данного события 1 июля в больницу было направлено еще 8 осужденных для медицинского обследования на предмет возможного отравления.

Из числа направленных в больницу три человека умерли 1 июля, 5 – остаются в больнице, еще трех осужденных уже вернули в колонию.

О ЧП проинформированы органы прокуратуры.

В настоящее время в Ольшанской колонии проводится проверка причин и обстоятельств события органами прокуратуры, а также сотрудниками как центрального аппарата, так и областного управления пенитенциарной службы Украины.

Как ранее писал Главред, по данным СМИ от отравления в Николаеве погибли четверо заключенных исправительно-трудовой колонии №53, в то время как пресс-служба МЧС сообщила о трех умерших. Из пятерых госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести.

фото: Новости-N

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