Сегодня Харьков бастует против повышения газовых тарифов

Сегодня в Харькове пройдет акция протеста против повышения тарифов на газ и жилищно-коммунальные услуги для населения. Как сообщили УНИАНу в пресс-службе Харьковского городского совета, по информации заявителей, в митинге на площади Конституции в центре Харькова, который планируется на 16:00, примут участие около 3 тыс. человек. Заявку на митинг-протест подало Объединение профсоюзов Харьковской области совместно с областной организацией Социалистической партии Украины и представителями Всеукраинской общественной организации «Защита детей войны». Согласительная комиссия горисполкома попросила организаторов соблюдать меры безопасности. На митинге будут присутствовать представители правоохранительных органов и бригады скорой помощи. Комментируя события, председатель Объединения профсоюзов Харьковской области Сергей Тесленко сказал, что митинг в Харькове организован в поддержку всеукраинской акции, его цель - заставить правительство отказаться от запланированного с 1 августа повышения на 50% цен на газ для населения. По его словам, намерение повысить тарифы противоречит ранее принятому постановлению Кабмина о сохранении неизменными цен на газ для населения на протяжении 2010 года. «Это предупредительные действия, но если не будет реакции правительства, профсоюзы начнут подготовку к масштабной всеукраинской акции протеста», - сказал Тесленко. Говоря о ситуации в Харьковской области, он отметил «сложную и напряженную» обстановку на некоторых промышленных предприятиях. В частности, сказал профсоюзный лидер, коллективы, где не платят зарплату, уже сегодня заявляют о готовности «к радикальным действиям: забастовкам и голодовкам». «Нас удивляют действия НКРЭ и отсутствие реакции со стороны правительства. Мы считаем, что нельзя уничтожать диалог и наработанные мостики и толкать людей на крайние меры. Это никому не нужно», - заявил Тесленко.