В России за день чуть не разбились два самолета

Сразу два авиапроисшествия с российскими самолетами произошли в небе над Москвой и Карагандой в минувшее воскресенье, 1 июля.

В московском аэропорту "Шереметьево" совершил экстренную посадку самолет Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Санкт-Петербург Домодедово - Пулково. А летевший из таджикского Худжанда в Екатеринбург Airbus-320 авиакомпании "Уральские авиалинии" в воскресенье утром вынужден был приземлиться в аэропорту казахского города Караганда из-за отказа системы кондиционирования, сообщают Вести.

У пассажирского Ан-148 днем 1 июля после взлета сработала сигнализация об отказе правого двигателя. Поскольку лайнер находился в пределах столичной воздушной зоны, было принято решение о вынужденной посадке в "Шереметьево". Во время посадки никто не пострадал.

А летевший из Таджикистана в Екатеринбург Airbus-320 приземлился в Казахстане в 09:01 по местному времени. На борту самолета находились 170 человек, в том числе семь членов экипажа. Никто из них не пострадал. После того как все пассажиры лайнера прошли таможенную процедуру, их разместили в гостиницах аэропорта и города Караганды. В 21:48 люди были отправлены к месту назначения другим самолетом Airbus-320 авиакомпании "Уральские авиалинии", прилетевшем на смену аварийному.

Как ранее писал Главред, за последние недели произошли еще две вынужденный посадки российских самолетов в связи с отказом системы кондиционирования. 18 июня SSJ-100 с 66 пассажирами на борту по этой причине прервал полет в Копенгаген и вернулся в аэропорт "Шереметьево". А через три дня стало известно, что SSJ-100, принадлежащий авиакомпании "Аэрофлот", из-за технических проблем не вылетел из Нижнего Новгорода в Москву. СМИ выяснили, что это был тот же самый лайнер, который летел в Данию. Хотя бортовой компьютер на самолете заменили, на третий день система кондиционирования снова дала сбой, утверждает пресса.

фото: Moscow-Live.ru, НТВ

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