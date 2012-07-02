В Украине появится коллекционная Библия с бриллиантами и иллюстрациями Дали

{1-} Роскошно оформленная Библия с иллюстрациями Сальвадора Дали и драгоценными камнями, ранее издававшаяся в Италии, Германии, Чехии и Словакии, теперь появится и в Украине. Начал работу сайт www.bibledali.com.ua, с помощью которого можно оставить предварительную заявку на коллекционное издание.



Книга объемом 900 страниц должна появиться осенью лимитированным тиражом в 500 экземпляров (причем повторных публикаций в будущем не будет). Каждый том будет иметь свой уникальный номер, подтвержденный сертификатом. Переплет из натуральной кожи украшен золотой отливкой с подписью Дали, в которую инкрустирован бриллиант и другие драгоценные камни. Том весом 15 кг упакован в специальную шкатулку из дерева и кожи. Уникальные репродукции литографий Дали отпечатаны в 7 цветах (обычно в полиграфии используется четырехцветная печать).



Библия Дали – книга с почти полувековой историей, которая началась с идеи итальянского коллекционера Джузеппе Альбаретто оформить Священное Писание работами Сальвадора Дали. Сюрреалист откликнулся на это предложение и создал серию из 105 графических произведений, изображавших известные библейские сцены. Оригинальное издание Библии Дали было выпущено в 1967 году издательством Rizzoli, причем специальный экземпляр (в белой коже и золоте) был подарен Папе Римскому – церковь благословила на оформление Библии одного из самых провокационных художников своего времени.



В 1990 году обновленную версию Библии Дали выпустило немецкое издательство Weltbild. Осенью прошлого года издательство Ikar, входящее в концерн Bertelsmann, издало чешскую и словацкую версии Писания. По одному экземпляру книги находятся в коллекции Президента Чехии Вацлава Клауса и главы Чешской католической церкви Доминика Дуке.



Стоимость оригинального итальянского издания Библии сейчас достигает на аукционах отметки в 75 тысяч долларов. Чешское издание стоило порядка 4200 долларов.



Как ожидается, презентация Библии Дали пройдет в Украине в конце сентября.