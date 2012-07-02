Завтра в Украине сохранится жаркая погода

{1-} Завтра, 3 июля в Украине сохранится жаркая погода, которую обусловит область повышенного давления. В Киеве и области без осадков. Температура ночью 14-18 градусов, днем 26-30. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

В целом по стране сохранится теплая погода, существенных осадков не ожидается, лишь в Крыму и в Карпатах возможен кратковременный дождь, гроза, сообщает Метеопрог.

Температура воздуха в большинстве областей составит ночью 14-19 градусов, на юге 16-23, днем в Украине 26-30, на западе до 30-34 градусов.

В северных областях без осадков. Температура ночью 14-18 градусов, днем 26-30. Ветер северо-восточный, юго-восточный, 3-8 м/с.

В южных областях преимущественно без осадков, лишь в Крыму возможен кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 16-23 градуса, днем 26-30. Ветер северо-восточный, северный, 3-8 м/с.

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В восточных областях преимущественно без осадков. Температура ночью 14-19, днем 26-28 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

В западных областях преимущественно без осадков, лишь в Карпатах возможен кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 11-15 градусов, днем 21-27, в Карпатах 17-19. Ветер северо-западный, юго-западный, 5-10 м/с.

В центральных областях без осадков. Температура ночью 15-17 градусов, днем 27-29. Ветер северный, юго-восточный, 3-8 м/с.

Погода на курортах Крыма 3 июля: в Евпатории, Севастополе , Феодосии и Ялте возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-восточный, северный, 3-8 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 16-19 градусов, днем 29-30.

Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Ялты, Севастополя и Одессы 22-24 градуса, в районе Евпатории и Феодосии не выше 15.

Погода на курортах в Карпатском регионе 3 июля: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве возможны кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 18-20 градусов, днем 29-31. Ветер юго-западный, юго-восточный, 3-8 м/с, во время грозы порывистый.

фото:europressa.com

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