По массовому отравлению зэков на Николаевщине возбуждено уголовное дело

{1-}В отношении должностных лиц Ольшанской ИТК № 53 в Николаевской области, в которой произошло массовое отравление заключенных и погибли трое человек, прокуратура Николаевского района возбудила уголовное дело.

30 июня в медицинскую часть исправительного учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились шестеро осужденных. Состояние их здоровья ухудшалось, поэтому руководство учреждения приняло решение о срочном этапировании больных в тот же день в медучреждения за пределами исправительной колонии, напомнило издание «Новости N».

Один из осужденных был доставлен в Николаевскую центральную районною больницу, где ему была оказана неотложная медицинская помощь, однако мужчина умер.

Еще трое осужденных были доставлены в больницу скорой медицинской помощи Николаева, где также умерли.

Кроме того, в больницу скорой медицинской помощи Николаева с предварительным диагнозом «острое желудочное отравление неизвестным веществом» были доставлены еще двое осужденных, им оказана неотложная помощь. В настоящее время они находятся в медицинском учреждении.

Именно такой морилкой и отравились заключенные колонии.

«Дело возбуждено в отношении должностных лиц Ольшанской исправительной колонии № 53, по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель людей (ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины). Ход следствия взят на контроль прокуратурой области», - комментирует прокурор Николаевского района Сергей Луговской.

По предварительным данным, накануне осужденные работали в промышленной зоне исправительной колонии, в столярном цеху. Находясь в цеху, осужденные употребляли морилку, которая была им выдана для проведения лакокрасочных работ.

Ранее «Главред» сообщал, что в ночь с субботы на воскресенье в ИТК № 53, которая расположена в поселке Ольшанское, Николаевской области, зафиксировано массовое отравление заключенных. В результате отравления четыре человека уже скончались. Позже стало известно, что двое отравившихся заключенных ослепли.

фото: novosti-n.mk.ua

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