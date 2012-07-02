В Канаде нашли голову жертвы "канадского каннибала"

2 июля 2012, 12:33

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В одном из городских парков Монреаля около полудня 1 июля полиция обнаружила человеческую голову.

Предполагают, что это голова китайского студента Университета Конкордия Цзюнь Линю, убитого и расчлененного порноактером-маньяком Лукой Маньоттой, с которым тот состоял в сексуальной связи, сообщает The Toronto Star.

Вскоре после обнаружения останков парк был закрыт для посетителей. Жуткую находку направили на на экспертизу, результаты которой будут известны через нескольких дней.

По данным издания парк находится всего в 15 минутах езды от квартиры Маньотты,

Полиция пока не делает никаких официальных заявлений, отказываясь даже говорить, была ли найдена именно человеческая часть тела, отмечая. По словам представителей правоохранителей, что еще слишком рано делать какие-либо утверждения, необходимо дождаться результатов экспертизы. В то же время, как уточнила изданию представитель полиции Эни Лемье, семья Линя уже оповещена о продвижении в расследовании гибели молодого человека.

Как ранее писал Главред, 33-летний Цзюнь Линь был жестоко убит в конце мая. Полиция предполагает, что даже располагает видеозаписью этой трагедии: на ней 29-летний Маньотта многократно прокалывает человека ледорубом, затем обезглавливает и расчленяет его, после чего начинает "развлекаться" с его конечностями. Однако на этом изощренная фантазия маньяка не остановилась: по данным некоторых изданий, он не только сексуально надругался над останками, но еще и частично съел их.

Напомним, обезглавленное и четвертованное тело Линя было найдено в Монреале в чемодане в куче мусора около дома Маньотты. Отрезанные части его тела маньяк в качестве "сувениров" отправил в различные государственные учреждения: в штаб-квартире канадской правящей Консервативной партии получили ступню, в офисе Либеральной партии - кисть руки, в две школы в Ванкувере также пришли посылки, содержавшие нечто похожее на человеческие кисть и ступню.

Сам Маньотта после убийства пустился в бега и 4 июня и был арестован в интернет-кафе на улице Карла Маркса, неподалеку от центра Берлина. 18 июня он, закованный в кандалы, был переправлен в Канаду на военном самолете, поскольку ни одна компания-авиаперевозчик не была заинтересована в его транспортировке, и вскоре уже предстал перед судом, правда, по видеосвязи из тюрьмы.

Заседание продлилось всего пять минут: Маньотта через своего адвоката заявил, что не признает себя виновным по пяти уголовным статьям, в том числе и убийстве первой степени. Кроме того, правозащитник попросил провести психиатрическую экспертизу его клиента прежде, чем продолжится дальнейшее арбитражное разбирательство.

фото: luka-magnotta.com

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