Число жертв наводнения в Индии возросло до 80

По последним данным, в результате сильнейшего за последние восемь лет наводнения в восточном индийском штате Ассам погибли более 80 человек.
Проливные дожди в этом регионе идут уже более двух недель и главная река штата Брахмапутра вышла из берегов, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
В настоящее время затоплены более 2 тыс деревень. По данным властей, наводнение в общей сложности затронуло 70 тыс гектаров пахотных земель. Спасательные службы пытаются восстановить транспортное сообщение между населенными пунктами. Пострадавших жителей обеспечивают водой, едой и медикаментами.
Наводнения в штате Ассам происходят регулярно. Максимальное количество осадков приходится на летние месяцы.
Кроме того, от разлива Брахмапутры страдает и соседняя Бангладеш. Сообщается, что в общей сложности, жертвами наводнения в обеих странах стали более 150 человек.
Как ранее писал Главред, в штате Ассам из-за наводнения покинули свои дома около миллиона человек.
В СМИ появляется различная информация о жертвах стихии. Так ранее сообщалось, что погибли от 18 до 27 человек. Более 2,5 тыс. жителей застряли на юге региона, который из-за дождей оказался отрезанным от остальной части страны. 21 из 27 районов штата затоплены паводковыми водами.
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