Девушке, насмерть сбившей КВНщика, грозит 8 лет тюрьмы

В Одессе следственный отдел УГАИ возбудил уголовное дело в отношении девушки - водителя Mercedes, которая 29 июня сбила на пешеходном переходе одессита, известного КВНщика Владимира Супруна.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к смерти пострадавшего). Мера пресечения в данном случае – лишение свободы на срок от 3 до 8 лет, сообщает «Таймер» .
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Следователь также рассказал, что в настоящее время проводится экспертиза на выявление алкогольного и наркотического опьянения у виновницы аварии. Её данные будут известны позже.
Ранее «Главред» сообщал, что авария произошла около 19:30 в пятницу, 29 июня, на улице Космонавта Комарова. По словам очевидцев, Супрун пересекал улицу на велосипеде - по пешеходному переходу. В этот момент его сбил белый Mercedes SLK, который двигался на большой скорости.
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Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Впоследствии от полученных травм он скончался в железнодорожной больнице.
фото: od-news.com
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