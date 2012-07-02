Названа символическая сборная Евро-2012

Команда технических наблюдателей УЕФА включила в состав символической сборной Евро-2012 из 23 футболистов десять чемпионов континента - испанцев, по четыре футболиста из финалиста Италии и полуфиналиста Германии, и трех игроков из еще одного полуфиналиста турнира Португалии.

«В символическую сборную попали те игроки, которые на протяжении всего турнира были на высоте. Поэтому «основу» сборной составили футболисты из команд, добившихся наибольшего успеха. В первую очередь, это чемпионы Европы испанцы, а затем игроки из трех других команд-полуфиналистов. Были и другие футболисты, достойные войти в нашу сборную, но у нас было ограничение по количеству. Мы решили остановить свой выбор на 23 лучших игроках, потому что это был стандартный размер заявки команд на Евро-2012», - рассказал официальному сайту УЕФА технический директор УЕФА Энди Роксбург.

Символическая сборная Евро-2012:

Вратари: Джанлуиджи Буффон (Италия), Икер Касильяс (Испания), Мануэль Нойер (Германия)

Защитники: Жерар Пике (Испания), Фабиу Коэнтрау (Португалия), Филипп Лам (Германия), Пепе (Португалия), Серхио Рамос (Испания), Хорди Альба (Испания).

Полузащитники: Даниэле Де Росси (Италия), Стивен Джеррард (Англия), Хави Эрнандес (Испания), Андрес Иниеста (Испания), Сами Хедира (Германия), Серхио Бускетс (Испания), Месут Эзил (Германия), Андреа Пирло (Испания), Хаби Алонсо (Испания).

Нападающие: Марио Балотелли (Италия), Сеск Фабрегас (Испания), Криштиану Роналду (Португалия), Златан Ибрагимович (Швеция), Давид Сильва (Испания).

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